Jumanji : Bienvenue dans la Jungle : deux nouvelles bandes-annonces qui déménagent

Un peu d'Indiana Jones, de Very Bad Trip et de Cannibal Holocauste et vous obtenez Jumanji : Bienvenue dans la Jungle

Ce n’est pas une mais deux nouvelles bandes-annonces que nous dévoilent les studios aujourd’hui pour Jumanji : Bienvenue dans la jungle. On rappelle rapidement le pitch : vingt ans après les évènements du premier film, une bande de jeunes gens se voit transporter à l’intérieur même du jeu, à travers différents avatars. On laisse place ici la légendaire table de jeu et on modernise le tout en la transformant en console de jeu, beaucoup plus parlante pour la nouvelle génération. Un film qui devrait comporter quelques référence au premier opus, avec notamment des indices laissés par Alan Parrish, joué à l'époque par le génie tragique Robin Williams.

Le beau gosse, le gros, la sexy, le musclée et le petit

La première bande-annonce annonce un film bien rythmé, mélange d’aventure et de comédie accompagné par le classique Welcome to the Jungle par les Guns n’ Roses. Les personnages sont déjà tous trouvés : le colosse leader (The Rock), le gros marrant (Jack Black ), le petit nerveux (Kevin Hart ) et l’atout sexy du groupe joué par la sexy Karen Gillan.

Réalisé par Jake Kasdan, responsable des chefs d’œuvre que sont Bad Teacher et Sex Tape, le film devrait débarquer en France le 20 décembre prochain.