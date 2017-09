Mother ! : Jennifer Lawrence met en garde les spectateurs avant d'aller voir le film

"Mother ! pour les nuls" selon Jennifer Lawrence

On n’a pas fini d’en entendre parler. Longtemps qu’un film n’avait pas autant suscité des débats aussi houleux, entre certains hurlant à la diarrhée pelliculaire tandis que d’autres criant au génie. Et c’est tant mieux. Le cinéma est là pour créer de l’émotion, marre de ce cinéma aseptisé destiné à plaire au plus grand monde. mother! met en exergue le pouvoir de l’art : aussi violent soit-elle, une œuvre n’est pas destinée à laisser de marbre, elle doit faire ressortir les vieux démons de son auteur mais aussi de son public. L’art devient personnel quand son audience réagit. Evidemment, avec un parti-pris aussi extrême que peut l’être la dernière production du subversif et névrosé cinéaste Darren Aronofsky , le spectateur non averti s’est pris une véritable claque. On ne savait pas vraiment à quoi s’attendre, et bien on a été servi.

Après la Paramount, c’est au tour de sa tête d’affiche Jennifer Lawrence qui souhaite défendre la vision de son boyfriend de réalisateur :

« C’était le film le plus unique et le plus courageux auquel j’ai participé ou même vu. Je pense qu’il y véritablement plusieurs publics sur ce film. Certains pensent : ne dit rien à personne, laisse-les découvrir le film par eux-mêmes. Je pense que c’est mieux de savoir et de comprendre les métaphores et allégories du film pour que vous sachiez ce que vous regardez."

Une notice serait-elle la bienvenue ? Donner les clés nous semble une erreur tant c’est au spectateur de se faire sa propre interprétation de l’œuvre. Beaucoup plus intéressant de créer la polémique où tout le monde y va de son avis que de se soumettre à une pensée unique… Qui a vraiment envie qu’on lui explique 2001 de Kubrick ?

L’actrice poursuit :

« Il n’y pas de juste milieu, ou les gens l’adorent et sont prêts à le visionner une seconde fois ou alors ils le détestent. Tout le monde était au courant que le film diviserait. »

En tous cas, chez nous le film a fait l’unanimité.