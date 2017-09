Un personnage qu'on pensait mort fera son retour dans le MCU !

Une très bonne nouvelle tant le personnage nous manque.

"Décidément il y en a qui devraient apprendre à mourir" comme disait Marilyn Manson le Joker dans Suicide Squad. Après s’être pris un immeuble entier sur la gueule dans Captain America : Le soldat de l'hiver puis une grenade et un deuxième bâtiment dans la tronche dans Captain America : Civil War, on pensait s’être définitivement débarrassé de Brock ‘Crossbones’ Rumlow. Sauf que non, le ténébreux ex-agent renégat du SHIELD devrait effectuer son retour dans le MCU. Un come-back improbable dont on se demande avec quelle pirouette narrative les scénaristes nous ramèneront à la vie le bonhomme. Ils nous ont fait le coup une fois mais pour le coup, curieux de découvrir comment le mercenaire a pu échapper à sa violente mort lors de sa confrontation contre Steve Rodgers dans le Civil War. A moins qu’il n’apparaisse dans des flash-backs ? Surprenant car ce n’est pas le genre de la maison…

Dans Civil War

Si le MCU réussit à nous pondre une raison valable pour justifier sa renaissance (un Crossbones zombie ?), c’est plutôt une bonne nouvelle. Le MCU étant clairement en manque de bad guys charismatiques, la performance de l'acteur était d'une rare intensité, quoique trop courte, et apportait une vraie valeur ajoutée aux deux films.

C’est l’acteur Frank Grillo lui-même qui tease le retour de son personnage :

« C’est super de faire partie de Marvel à nouveau. J’ai trois fils qui sont fans de Marvel, et je suis surpris car les scénaristes vont de nouveau faire appel à Crossbones, et je peux vous assurer que ce sera vraiment intéressant. Je suis méga-excité par rapport à tout ça. »

Dans Le Soldat de l'Hiver

Bref, comme ils disent dans le pays du thé, wait and see…

En attendant le Avengers : Infinity War prévu pour le 25 avril 2018.