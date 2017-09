Star Wars : Les Derniers jedi : de nouvelles photos canons du film

C'est tout beau, c'est tout chaud, ça sort du four, c'est les nouvelles photos de Star Wars : Les Derniers Jedi !

Alors qu’on attend toujours la nouvelle bande-annonce de Star Wars : Les Derniers Jedi, après le trollage de Maître Luke, les studios continuent de nous noyer sous des déluges d’images, toutes plus jolies les unes que les autres. Excepté qu’on souhaiterait davantage de contenus narratifs, histoire de nous donner tort sur la tournure très ‘remake’ que Disney semble entamer. A propos de tout ça, parce qu’on n’est clairement pas les seuls à y voir une tentative de séduire une nouvelle génération de têtes blondes en pompant allègrement la trilogie originelle, pendant combien de temps Disney va-t-il continuer à nous prendre pour des neuneus ? Compliqué de proposer une histoire originale à la Rogue One ? Respecter l’héritage d’une saga qui a touché parents comme enfants tout en s’y affranchissant ? Bref, on commence à avoir l’habitude avec la boite de Mickey…

Luke/Rey qui part en formation chez Yoda/Luke vivant en ermite

Donc aujourd’hui la nouvelle réalisation de Rian Johnson passe nous faire un petit coucou en dévoilant de nouvelles photos du film entre paysages contemplatifs, photos de tournage et plans rapprochés intenses pour saisir la dimension dramatique de nos héros.

Et si finalement on cessait d’attendre quelque chose de Star Wars ?

Sortie du film le 13 décembre