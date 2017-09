Linda Hamilton sera de retour en Sarah Connor dans le prochain Terminator

Autant vous l'annoncer tout de suite : le prochain Terminator est sans aucun doute le film qui va le plus jouer avec nos nerfs ces prochaines années. Parce qu'on en est à peine au début qu'on a déjà le coeur qui bat à 100 à l'heure...

Faut dire aussi que cela fait 25 ans qu'on attend ça, une suite digne de ce nom à Terminator 2. Le soulèvement des machines était plutôt sympa mais il faisait plus office de série B de luxe en mode pastiche que de véritable nouveau volet de la saga culte. Renaissance était intéressant mais il n'allait malheureusment pas au bout de son idée. Quant à Genysis.... Quoi, Genysis ?

Tout ça pour dire que la saga vit sur ses acquis et que cela fait bien longtemps qu'elle ne nous a plus fait rêver. Alors, forcément, quand on apprend que James Cameron en récupère les droits en 2019, qu'il produit une nouvelle trilogie pour conclure l'histoire et que c'est Tim Miller qui va en réaliser au moins le premier film, notre sang ne fait qu'un tour et l'espoir revient. Encore plus lorsque l'on sait qu'Arnold Schwarzenegger sera également de la partie.

Mais ce qu'on n'attendait pas du tout, c'est l'info que vient d'annoncer le site Heat Vision. Lors d'un événement privé, Cameron a donc révélé que Linda Hamilton reviendrait bel et bien dans le rôle de Sarah Connor, la mère du sauveur de l'humanité. On a encore du mal à y croire, mais c'est pourtant vrai :

"De manière tout aussi importante qu'elle l'était pour les stars d'action et la question du genre à l'époque, cela sera très significatif de voir cette guerrière chevronnée de retour. Il y a des gars de 50 ou de 60 ans qui tuent dans le monde, mais on n'a pas d'exemple de femmes."

Et là où ça change tout, c'est que par cette simple annonce, nous savons donc que le film sera en réalité la suite directe de Terminator 2 (Sarah Connor étant décédée dans le 3). Evidemment, une foule de questions se pressent à notre esprit, mais il va falloir prendre son mal en patience. Cela dit, on sait plus ou moins que ce nouveau Terminator aura pour héroïne une jeune femme de 18 ans, que l'intrigue devrait présenter pas mal de nouveaux personnages avec Linda Hamilton et Arnold là pour passer le relai. Mais pas John Connor ?! Oui, on n'a pas fini d'en baver émotionnellement avec cette saga.

La mère de toutes les guerrières....