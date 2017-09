Comment le prochain Halloween va bouleverser la mythologie de la saga

Depuis quelques heures, les infos abondent sur le nouvel épisode d’Halloween. Et la mythologie de Michael Myers pourrait bien être prochainement bouleversée…

Il est le tueur qui aura cristallisé un genre et accouché du slasher. En 1978, Michael Myers terrifiait le public de sa démarche fantomatique, le visage recouvert d’un masque décoloré de William Shatner. Malgré des suites dispensables, un remake déroutant (ainsi que sa suite) déroutant mais passionnant, la marque Halloween et le genre dont elle est l’emblème ne se portaient plus très bien.

Jamie Lee Curtis

C’était avant que Blumhouse ne se décide à produire ce qui apparut d’abord comme un reboot, produit et composé par John Carpenter, brillant réalisateur du film original. Cette suite a été mise entre les mains de David Gordon Green et Danny McBride, un duo tout à fait inattendu et donc intrigant). Rebondissement, la production a officialisé le grand retour de la star originale de la saga, Jamie Lee Curtis, interprète de Laurie Strode.

Du coup, son personnage étant décédé dans un des plus embarrassants épisodes, on se demandait si ce nouveau segment serait bien un reboot et comment il s’inscrirait dans la franchise. C’est Danny McBride qui a répondu à CinemaBlend sur ce point.

« Vous savez, ce n’est pas un remake. En fait, on va reprendre l’histoire de Michael Myers de manière très terre à terre. Et pour ce qui est de la mythologie, on se focalise essentiellement sur les deux premiers films et ce qu’ils ont installé, puis notre histoire embraie là-dessus. »

Il ne s’agira donc plus d’un remake, mais bien d’une suite, qui pourrait en cas de réussite artistique nous faire un peu oublier quelques épisodes… pas forcément inoubliables. On n’en sait pas encore beaucoup plus sur ce film attendu logiquement… Pour Halloween 2018.