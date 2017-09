Ça : Stephen King confie la scène qui l'a terrifié dans le film (et ce n'est pas celle que vous croyez)

Ça va faire des cauchemars mercredi...

Stephen King a adoré la version d’Andrés Muschietti . Alors que la mode actuelle semble d’être de remettre au goût du jour l’œuvre dantesque du maître de l’horreur, la transposition visuelle que l’on attendait tous est bien l’adaptation de Ça, après la version kitch avec Tim Curry de 1990.

Une modernisation de l’œuvre sur grand écran qui a fait la razzia au box-office US, et dont l’horrible Pennywise est prévu dans les salles obscures ce mercredi. Récemment contacté par Stephen King lui-même, la productrice du film, et accessoirement sœur du réalisateur d’Andres Muschietti, témoigne de l’étrange coup de fil de l’auteur :

« Le premier mail que j’ai reçu de lui concernait la scène qui l’a le plus effrayé pendant le film. Il m’a dit : « J’adore la femme dans le tableau, elle me terrifie ».

Un constat intéressant, sachant que ce tableau est une œuvre de Amedeo Modigliani, un artiste italien qui avait lui-même traumatisé le cinéaste dans sa jeunesse. Ce dernier n’avait donc pas hésité à introduire des dessins du défunt monsieur dans son film…