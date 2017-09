Après le gros bide de Mother ! la Paramount dévoile ce qu'elle pense du film et de son réalisateur

Reçu fraîchement par la critique et passablement haï par une proportion notable du public, mother! se profile tel un bide cataclysmique. Mais le studio a tenu à réaffirmer son soutien envers le projet et ses auteurs.

Avec à peine 7 millions de dollars réunis quand Ça balaie des records, le film d’horreur intimiste de Darren Aronofsky s’est planté. Pire, alors que la plateforme CinemaScore, plutôt suivie aux Etats-Unis pour connaître l’opinion du grand public sur un film, provoque généralement des emballements mécaniques (quasiment aucun film ces dernières années n’a récolté un score inférieur à B- ), Mother ! récolte un sinistre F.

Une nouvelle fausse note pour Jennifer Lawrence ?

S’il ne s’agit pas d’un élément factuel à proprement parler – d’autant plus que le propos très durs de Jennifer Lawrence à l’égard de l’administration Bush ces derniers jours ont sans doute motivé quelques trolls et militants à poster des avis outragés pour influencer la moyenne du film – impossible de ne pas noter que le métrage dérange profondément un public qui ne l’apprécie guère.

À tel point que Darren Aronofsky lui-même s’est exprimé sur la question il y a quelques heures. On pouvait néanmoins craindre que cet échec ne pose gravement problème au metteur en scène dans le futur, les bides polémiques n’étant que rarement de bonnes cartes de visite à Hollywood.

Mais la Paramount a fait savoir dans une déclaration publiée par le Hollywood Reporter que le studio demeurait solitaire de l’artiste et ne lui retirait aucunement sa confiance, en des termes plutôt rassurants.

« Ce film est particulièrement audacieux et courageux. Nous parlons ici d’un réalisateur au sommet de son art, et d’une actrice au meilleur de sa forme. Ils ont réalisé un film qui se voulait téméraire. Tout le monde veut voir des œuvres originales, et tout le monde célèbre Netflix quand ils racontent une histoire que personne d’autre n’ose raconter. C’est ce que nous avons fait. Nous ne voulons pas que tous les films soient « sécures ». Et cela nous convient si tout le monde n’aime pas. »