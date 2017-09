Avengers : Infinity War : Vin Diesel dévoile une affiche plus qu'évocatrice sur le sort de son personnage...

Spoiler ou pas spoiler sur Avengers : Infinity War.

Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des nouvelles de Thanos and co. Kevin Feige, big boss du MCU, l’avait prédit : Avengers : Infinity War sonnera comme la fin du MCU tel que nous le connaissons. En clair, il y aura clairement un avant et un après dans le monde des surhommes en latex tant la confrontation avec le Titan Fou, interprété par Josh Brolin, risque de laisser beaucoup de nos amis sur le carreau.

Le film étant prévu pour le 25 avril 2018, la campagne promotionnelle autour du film est pour le moment discrète, se contentant de glisser quelques indices et images sur le film de tous les records et qui se découpera en deux parties. Avec un pari aussi excitant que périlleux pour les frères Russo : mettre en scène une trentaine de personnages plus ou moins super-héroïques.

Have a Groot weekend... Une publication partagée par Vin Diesel (@vindiesel) le 15 Sept. 2017 à 23h04 PDT

Notre Vin Diesel s’est donc permis de partager le concept art de son homologue à l’écran, l’analphabète Groot. Outre le visuel particulièrement réussi, l’affiche nous montre un Groot en perdition agrémenté d’un « Heroes Will Fall »… Notre arbre doué de paroles serait-il une des nombreuses victimes du géant violet ? Mystères et boule de gomme… Sachant qu’un Gardien de la Galaxie 3 est prévu, sera-t-il de la partie ?

Réponse le 25 avril prochain.