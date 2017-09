Max Landis parle de son idée de remake de Gremlins en mode found-footage

Gremlins fait partie de ces films cultes qui sont encore passés à travers les gouttes du remake et du reboot. Mais pour combien de temps ?

Ce n'est un secret pour personne, Hollywood veut tout refaire en ce moment et, dans cette dynamique, il ne fait malheureusement aucun prisonnier. Mais, à notre plus grand étonnement, quelques franchises résistent encore et toujours à l'envahisseur, comme Retour vers le futur ou Gremlins. Même si, concernant le film de Joe Dante, on sait à présent que Warner Bros est sur le coup et qu'au final, cela ne risque pas d'être aussi subversif et drôlement méchant que les originaux.

Cela dit, tant que l'on ne sait pas à quelle sauce nous allons être manger, nous pouvons (et nous devons) nous attendre à tout, même aux idées les plus débiles. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a environ un an, Max Landis, le fils de John Landis, avait pitché à la Warner une idée de remake du film. Et comme il fait bien les choses, il l'a dit directement face à Joe Dante lors du podcast Talkhouse Film l'an passé et la vidéo vient juste de remonter à la surface.

Nous y apprenons donc que Landis envisageait ce remake comme un found-footage. Une idée qui peut paraitre stupide au premier abord mais qui, quand on y réfléchit a du sens en 2017 car, comme il le dit si bien : "Si on reçoit aujourd'hui un Gremlin à Noël, on le filmerait sans arrêt." L'héroïne, une jeune fille, recevrait donc 3 Mogwaïs à Noël et l'un d'eux semble méchant, tandis que les deux aurtres ne s'entendraient pas très bien. La première partie du film serait donc envisagée comme une "jolie vidéo Youtube" avant que les choses ne tournent chocolat, que les Mogwaïs soient mouillés et se transforment en odieux Gremlins, moment à partir duquel le film deviendrait un vrai found-footage en mode film catastrophe.

Ca a l'air, encore une fois, débile dit comme ça, mais, allez savoir pourquoi, cette perspective est assez séduisante. Imaginez un Gremlins tourné comme un Cloverfield , dans l'ambiance de Noël, avec plein de bestioles qui sautent partout et foutent le bordel, avec à la tête un vrai réalisateur... On ne sait pas pour vous, mais nous, on trouverait presque que, pour le coup, ce serait un remake très intéressant. Même s'il y a très peu de chances que cela arrive.