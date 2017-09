La saison 3 et la saison 4 de Stranger Things pourraient être tournées à la suite

C'est dans un peu plus d'un mois que nous découvrirons la suite de Stranger Things et la pression commence à monter. D'autant que l'attente est forte et le moment important. La série sera-t-elle toujours aussi bonne maintenant que l'effet de surprise est passé .

Diffusée l'été dernier sur Netflix, la série Stranger Things semblait sortie de nulle part et c'est peut-être pour cela qu'elle a été autant un événement. Prenant tout le monde par surprise, elle synthétisait toute l'esthétique Amblin des années 80, y rendait un vibrant hommage tout en n'oubliant jamais qu'elle avait une histoire à raconter. Autant dire que la saison 2 on l'attend, et pas qu'un peu.

Cela dit, il faut bien avoir à l'esprit que la série risque encore de continuer pendant un petit moment et que le network compte bien nous livrer d'autres saisons. Bien que les frères Duffer souhaitent qu'elle ne s'éternise pas indéfiniment, elle pourrait déjà au minimum courir sur 4 saisons. Et Matt Duffer vient de révéler au site The Live Feed que Netflix avait déjà envisagé les deux saisons suivantes sous la forme d'une requête un peu particulière.

En effet, le network aurait demandé à Matt et Ross Duffer de tourner les saisons 3 et 4 dos à dos. La principale motivation concernerait l'âge des comédiens qui seront clairement dans l'adolescence au moment de la saison 4, ce qui pourrait interférer avec l'arc narratif choisi par les showrunners. Ainsi l'écart ne serait pas aussi visible entre l'âge qu'ils ont dans les deux saisons si elles sont tournées à la suite. Cela dit, cette demande n'aurait pas non plus été bien accueillie par l'équipe qui y aurait vu là une charge de stress supplémentaire non négligeable, particulièrement les scénaristes qui verraient leur travail doubler dans un temps qui lui ne s'étirerait pas pour avoir deux saisons complètes à tourner en même temps.

Evidemment, pour le moment l'option n'est pas officiellement écartée et, si la chaine le veut, c'est bel et bien ce qui se passera. Mais en même temps, ce serait logique. On espère donc que les scénaristes ne sont pas payés sur leur simple temps de travail chez Netflix, sinon on a un peu de peine pour eux quand même.