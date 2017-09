Tout l'argent du monde : le thriller de kidnapping de Ridley Scott se dévoile dans une superbe bande-annonce

Après trois énormes blockbusters (Exodus, Seul sur Mars et Covenant), Ridley Scott revient avec un film au budget plus mesuré.

A peine quelques semaines avant la sortie d’Alien : Covenant en mars dernier, on apprenait que Ridley Scott avait déjà son prochain film en tête All the Money in the World. L’histoire vraie du kidnapping de John Paul Getty III en 1973 à Rome, petit-fils de Jean-Paul Getty, un des hommes les plus fortunés de la planète, et de la rançon faramineuse demandée par les ravisseurs.

Depuis le casting a bien changé (exit Natalie Portman et Jack Nicholson cités dans les premières rumeurs) mais on ne cachera pas pour autant notre plaisir en découvrant, seulement quelques mois après, les premières images offertes par la super bande-annonce du film.

Porté par le Time of the Season des Zombies, ce premier trailer hyper efficace nous donne un avant-goût stressant de cette affaire rocambolesque. Entre cette mère désespérée et ce grand-père sans pitié. La conférence de presse finale de la bande-annonce est terrifiante et dévoile d’ailleurs un Kevin Spacey métamorphosé.

Les prétendants à l’oscar du meilleur film étaient déjà nombreux. En sortant début décembre 2017 aux Etats-Unis, Tout l’argent du monde (en français) s’ajoute donc à cette longue liste. De la réalisation de Ridley Scott aux performances de Michelle Williams, Mark Wahlberg ou du jeune Charlie Plummer (primé à Venise pour Lean on Pete) sans oublier la photographie épurée de Dariusz Wolski , le long-métrage est donc à surveiller de très près.

En France, le film sortira le 27 décembre 2017.