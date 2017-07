Jigsaw : le torture porn fait son grand retour avec le trailer du reboot de Saw

Certes, vous aviez autant besoin d’un reboot de Saw que d’un troisième téton sous la paupière gauche, mais maintenant qu’il est là (le reboot de Saw) autant regarder sa bande-annonce.

Il n’y a finalement pas grand-chose à dire sur ce retour de la saga, qui ne sera pas restée morte bien longtemps. Comme on pouvait s’y attendre, Jigsaw : L’Héritage reprend la plupart des acquis des épisodes précédents : un look immonde, à la photo numérique toute baveuse, qui évoque plus un Plus Belle la Vie gore qu’une composition horrifique, des flics totalement teubé, et un fétichisme du tricycle qui n’a de cesse de nous fasciner.

Plus sérieusement, s’il y a quelque chose à retenir de ce trailer, c’est le très grand nombre de pièges qu’on y aperçoit, et qui laisse espérer que ce come-back du pape du torture porn tiendra plus du piège cruel et ludique que de l’interminable étalage de sadisme.