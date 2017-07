COMIC-CON : Ça dévoile un extrait particulièrement violent et gore

Le Comic-Con vient d’ouvrir ses portes, et avec lui, un cortège de révélations. Les premières concernent le remake de Ça.

Haut-lieu de la culture Nerdo-Geeko-populaire, le Comic-Con accueille chaque année blockbusters et autres poids lourds de la production hollywoodienne dont l’ADN peut plus ou moins se marier avec la manifestation. En 2017, la nouvelle adaptation de Ça compte parmi les heureux élus.

Attention, bien sûr, si vous ne désirez rien savoir du long-métrage d’Andres Muschietti avant sa sortie en septembre prochain, fuyez, car ce qui suit contient quelques SPOILERS.

Le Club des Loseurs

New Line et Warner ont en effet décidé de dévoiler deux extraits à la tonalité très différente. Dans le premier, nous retrouvons le Club des Loseurs prêt d’un point d’eau, dans lequel ils hésitent à s’élancer, avant de s’y jeter les uns après les autres. S’en suivra une scène dont le but est clairement d’établir la complicité au sein du groupe, qui en profite pour évoquer les mystères de la ville de Derry, son étrange atmosphère et les disparitions dont les enfants y sont victimes.

La deuxième séquence révélée au public du Comic-Con était autrement plus violente et graphique à en croire les échos qui se répandent en ligne.

Les égouts de Derry, lieu emblématique du roman de King

Ce passage était consacré à Mike Hanlon, alors qu’un groupe de jeunes à peine plus âgé que lui le moleste, sans que personne n’ose s’interposer. Fuyant à travers les buissons pour échapper à ses tortionnaires, Mike parvient à s’éloigner, jusqu’à ce qu’il tombe nez à nez avec Ça. Et Grippe-Sou lui réserve un accueil particulier puisque quand il le découvre, il le salue, à l’aide de l’ustensile qu’il tient dans la main. Il s’agit d’un bras de bébé sanglant et mutilé. C’est alors que le Club des Loseurs intervient pour le sortir de ce mauvais pas.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette nouvelle version, attendue au cinéma pour le mois de septembre, semble désireuse de nous faire passer un très sale quart d’heure.

Mike Hanlon va passer un sale quart d'heure