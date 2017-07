Les frères Russo (Captain America 2, Avengers 3) bientôt à la tête d'un futur Star Wars ? Ils répondent

Qui ne rêverait pas de mettre en scène un Star Wars ? Pas les Russo en tout cas...

Les frères Russo aiment décidément les gros morceaux. Après avoir réalisé avec succès les deux derniers cartons du Captain America, ils sont en charge du film le plus important du MCU avec le prochain Avengers : Infinity War. S’ils sont désormais les nouveaux rois de l’écurie Marvel, que les fans les attendent au tournant pour la fight ultime contre Thanos, les deux frangins souhaiteraient par la suite s’attaquer à la franchise la plus culte du cinéma. Star Wars serait en effet leur rêve ultime.

Les ambitieux frères Russo avec Chris Evans sur Captain America : Winter Soldier

Au micro de Variety, Joe Russo témoigne d’un fantasme de gosse qui pourrait prendre forme :

"J’étais au cinéma quand j’avais onze ans et je regardais L’Empire Contre-Attaque de dix heure le matin à dix heure le soir. Dire que je suis obsédé par Star Wars est un euphémisme. Avec mon frère on adorerait réaliser un Star Wars".

Et là, on est en droit d’émettre quelques doutes. Si les Russo sont de formidables techniciens, capables de nous balancer des séquences d’action ultra-efficaces en nous en mettant plein la face tout en veillant à ne pas jouer la surenchère épileptique d’effets spéciaux (Coucou Michael Bay !), on doute de leur savoir faire quant à nous pondre une œuvre personnelle, d’auteur, qui se détache du lot de blockbusters dont la redondance à l'écran n'a d'égale que les moyens financiers à leur disposition. Pour leur défense, il est connu que les studios Marvel peuvent parfois se comporter en véritable despotes du 7e art et ainsi museler leurs réalisateurs...

Civil War

On l’a bien vu par le passé, balancer du numérique à tout-va ne suffit pas si on n'a rien à raconter. Le meilleur exemple étant Jurassic World où Colin Trevorrow nous avait lâché un film certes très bien foutu dans la forme mais qui manquait cruellement de consistance scénaristique. Un Trevorrow dont le Star Wars IX nous inquiète au plus haut point, faisant même l’objet d’une pétition pour limoger le réalisateur. On n’a rien contre Colin hein mais entre son parc aux dinos pour gamins de quatre ans et son Book of Henry littéralement broyé par la critique outre-Atlantique, nos craintes sont assez fondées.

Rien de personnel Colin...

Pour en revenir aux Russo, leur fantasme pourrait bien devenir réalité. N’oublions pas que Marvel comme Lucasfilms appartiennent au même vaisseau de guerre qu’on appelle plus communément Disney. Affaire à suivre mais après les 715 millions du Winter Soldier et les 1,2 milliard de Civil War, ils sont bien partis pour être en top list. Et si les Russo remplaçait Trevorrow ?

Anthony et Joe Russo