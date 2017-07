On sait enfin quand arrivera la seconde partie du remake de Ca

Oh dites donc, on reparle encore du remake Ca. Incroyable ! Genre, comme si le film sortait bientôt en fait. Ah mais en fait oui, il sort le 20 septembre prochain. Qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse quand même...

On ne sait pas pour vous, mais nous on compte les jours jusqu'à la sortie du Ca d'Andres Muschietti parce qu'on a quand même l'intuition que cela risque d'être un grand moment de trouille et parce que cela fait très longtemps qu'on n'a plus flippé nos mères au cinéma. Et là, on sent que tout y est pour que ça arrive. Le ton bien sombre et cruel de l'histoire, le clown affreux, les enfants qui vont s'en prendre plein la gueule, ouais, sur le papier, il y a peu de chances que le film passe à côté de son sujet.

Pourtant, on sait aussi dès à présent que Ca nous occasionnera une grande frustration parce qu'il ne racontera que la moitié du récit de Stephen King. En effet, face à l'ampleur de l'histoire, la décision a été prise très tôt par la New Line de diviser son film en deux parties chronologiques, la première s'intéressant au combat des enfants contre Pennywise, la seconde traitant du Club des Losers à présent adulte qui doit à nouveau faire face à la menace. Une décision plutôt efficace et bien vu et qui nous garantit une certaine rigueur dans l'adaptation. Cela dit, si on a beaucoup parlé du film qui sortira en septembre, nous ne savions pour le moment pas grand chose de la deuxième partie.

C'est donc avec un grand plaisir que nous en accueillons les premières informations, grâce à Variety, au micro duquel Andres Muschietti lui-même nous a exposé le planning qui nous attendait :

"Nous allons faire les deux films. Nous aurons probablement le script pour la seconde partie en janvier. Idéalement, nous aimerions commencer la pré-production en mars. La première partie ne concerne que les enfants. La seconde partie parle des mêmes personnages, mais 30 ans plus tard, avec des flashbacks de leur enfance en 1989."

Donc nous pouvons être rassurés, nous verrons bien l'histoire entière. Et il semblerait que le second film, s'il n'arrivera pas du coup avant 2019, devrait néanmoins sortir à la même période de l'année, soit à la rentrée. Et ça, c'est cool.