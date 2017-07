Leatherface : de nouvelles images qui vont vous faire froid dans le dos

Leatherface se voit lui aussi subir le diktat du prequel. Ou comment démystifier l'un des monstres les plus génial du cinéma d'horreur...

Massacre à la Tronçonneuse. On peut quasiment entendre le doux bruit de l’instrument de mort fredonner derrière nous. Ou quand la boucherie devient tout un art de vivre.

Après nous avoir pondu A l’Intérieur, Livide et Aux Yeux des Vivants, les deux français Alexandre Bustillo et Julien Maury passent de l'autre côté de l’Atlantique pour s’attaquer au gros morceau qu’est Leatherface. Pour ceux du fond qui n’auraient jamais vu le cultissime Massacre à la Tronçonneuse de Tobe Hooper, on rappelle que le film nous conte l’histoire d’une joyeuse famille de cannibales dont le passe-temps consiste à ingurgiter du touriste égaré. Leatherface, colosse sanguinaire mais simplet, massacre, tranche, découpe avec le savoir-faire d’un Fleury Michon de basse campagne.

Si de moults remakes, adaptations, suites ont vu le jour, sans jamais égaler l’œuvre originelle, jamais personne n’avait osé le prequel sur la jeunesse de l’un des charcutiers les plus célèbres du cinéma.

C’est désormais chose faite et la première bande-annonce nous promet des litres d’hémoglobines, de gore outrancier comme le duo nous a régulièrement habitué.

Le pitch est en effet original et on est impatient de découvrir la genèse du géant au masque de cuir. Le célèbre meurtrier n’est ici encore qu’un adolescent, qui s’échappe d’un hôpital psychiatrique avec trois autres détenus. Ensemble ils kidnappent une jeune infirmière et vont l’embarquer pour l’enfer.

Les nouvelles images dévoilées par les studios promettent exactement ce dont on est en droit d'attendre de la franchise. Du sang, du trash et une amérique profonde white trash bien dégueulasse comme il faut.

Cauchemar sanglant prévu courant 2017 sur l’hexagone