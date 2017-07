Guillermo Del Toro dévoile son plus beau monstre dans le trailer de The Shape of Water

Si ses films ont été diversement appréciés au fil des ans, chaque création de Guillermo Del Toro est accueillie avec une grande curiosité. Et la bande-annonce de The Shape of Water ne va pas changer la donne.

Jusqu’à présent, le nouveau long-métrage du réalisateur demeurait un mystère. Tout au plus savait-on qu’il y serait question de la rencontre romanesque entre une femme muette, chargée de l’entretien d’un laboratoire, et d’une créature humanoïde amphibie, au beau milieu de la Guerre Froide.

C’est exactement ce que nous propose ce trailer visuellement somptueux, où Guillermo Del Toro, s’il recycle un peu le look d’Abe Sapiens de Hellboy, nous propose surtout un condensé d’influences incroyablement prometteuses.

Au-delà de la relecture de l’esthétique des séries B de science-fiction d’antan, on ne peut s’empêcher de voir ici une version revisitée de La Créature du Lac Noir, qui aurait regardé assidument Le Géant de Fer de Brad Bird, tout en planquant un peu de Bioshock ici et là. Ajoutons à cela le talent pour la composition colorée de Del Toro, et on se dit que Sally Hawkins, Michael Shannon et Doug Jones devraient évoluer dans un terrain de jeu exceptionnel.

Enfin, les amateurs d’horreur à l’ancienne noteront avec délice que le Maître paraît ne pas avoir oublié ses origines, comme en témoignent une poignée de plans particulièrement inquiétants. The Shape of Water viendra buller sous nos latitudes dès le 10 janvier 2018.