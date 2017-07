Infinity War : Steve Rogers pourrait-il revenir sous une nouvelle identité ?

Si un symbole est immortel, son incarnation reste victime du temps qui passe. Désormais simple civil, sous quelle identité reviendra Steve dans Infinity War ?

Steve Rogers est l’une des figures majeures de l’univers de Marvel. Pionnier de l’écurie, il est indissociable du personnage de Captain America, du symbole ultra-patriotique américain.

Incarnant cet emblème lourd de responsabilités depuis 1942, il est désormais l’un des héros les plus populaires de notre époque. Cependant, Captain America est un espoir, une idée, un concept et contrairement à Steve Rogers, il est immortel…

Le personnage fera bien évidemment son apparition dans le très attendu Infinity War, lors de la guerre ultime contre le Titan fou Thanos. Figure de proue dans le MCU, il est évident qu’il sera l’un des leaders de la défense contre le surpuissant bad guy. Fer de lance de la résistance, il devrait logiquement réendosser son costume pour une ultime bataille. Sauf que, Captain America est décédé dans Civil War. On se souvient tous des évènements du troisième volet du sage combattant, où suite à une querelle interne au sein des Avengers, Steve avait déposé les armes. Du coup, quid de son identité dans le prochain Avengers ?

Et c’est là, que la question se pose. Reprendra-t-il son bouclier ou adoptera-t-il une nouvelle identité ? Et c’est là qu’on se permet une parenthèse narrative. Steve Rogers n’a pas toujours été Captain America. Dans les comics, suite à de nombreuses divergences et trahisons avec le gouvernement, le premier Avenger abandonne son costume devenu trop lourd pour ces épaules. Bercé de désillusions, lui qui reste un idéaliste convaincu ne peut supporter la politique devenu trop ambigue de l’Etat Américain. Ainsi, dans Captain America #180, le super-soldat délaisse le bouclier pour devenir simple civil. Lors d’une confrontation avec Hawkeye, ce dernier lui fait réaliser que s’il n’est désormais plus un symbole, il reste néanmoins un héros. Steve prend alors le nom de Nomad, adoptant une nouvelle peau faite de bleu nuit et jaune, débarrassé de toutes références patriotiques.

Cap' avec une Cape ?

Une nouvelle vie qui sera heureusement de courte durée puisqu’il reprendra vite son habit qui a fait sa renommée.

S’il parait peu probable que Marvel utilise cet arc narratif, il sera intéressant de voir comment les frères Russo, en charge de la réalisation du projet titanesque, lui feront reprendre les armes.

Réponse le 25 avril 2018.