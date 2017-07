Le film Death Note nous offre une affiche de Light bien torturée

C'est donc le 25 août prochain que sera diffusé le long-métrage adapté de Death Note sur Netflix. Et les attentes, comme les inquiétudes, sont très grandes.

Non, parce que bon, Death Note c'est à la limite du sacré, tant le manga et l'animé sont géniaux (même les films live valent un petit coup d'oeil rapide, c'est dire) et la perspective de voir de gros américains s'occuper de l'adaptation occidentale avait de quoi faire flipper. Mais comme on nous disait que c'était Adam Wingard, le mec de The Guest qui prenait les choses en main, on était un peu rassurés. Sauf qu'entre-temps, y a son Blair Witch tout pourri qu'est sorti et voilà, ça y est, on reflippe.

Après, on ne pourra pas dire qu'on n'était pas prévenus si jamais on n'aime pas parce que le réalisateur a suffisamment déclaré dans la presse qu'il ne fallait pas s'attendre à une adaptation littérale du manga parce que c'était culturellement impossible. Et il a bien entendu raison sur ce point. Après, nous sommes un peu plus sceptiques quant au changement radical de l'orientation du personnage de Light. Alors que dans le manga il s'agissait d'un élève modèle ultra narcissique et doté d'un complexe de supériorité énorme, on se retrouve ici avec un adolescent émo-goth, harcelé par ses camarades et qui va trouver dans le Death Note l'occasion idéale de se venger de la société.

Un postulat intéressant lui-aussi mais qui change complètement la donne de l'histoire. Le problème, c'est que dans tout ce qui nous a été montré pour le moment, on a l'impression de se retrouver face à une Origin Story pervertie d'un super-héros, ce qui tomberait sous le sens. Après, bonne ou mauvaise idée, on verra bien au moment de la diffusion, mais on trouvait important d'en parler à un moment ou un autre.

Bref, tout ça pour dire qu'un nouveau portrait de Light Turner, interprété par Nat Wolff, vient d'être mis en ligne et qu'il continue sur la lancée des précédents avec son noir et son blanc très agressiff, sa composition plutôt chaotique et son héros qui a décidément l'air d'un émo très fatigué. De quoi nous donner envie, ou pas, d'attendre le 25 août prochain pour découvrir ce Death Note. Même si la plus grande question reste encore sans réponse : Light fera-t-il le coup des chips dans cette adaptation ?