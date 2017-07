La Tour Sombre sera un film étonnament court

On se demande bien ce qui se passe, en réalité du côté de La Tour Sombre. A trois semaines de sa sortie en salles, personne ne semble rien avoir à en faire, ce qui n'est jamais vraiment bon signe. Pourtant, il ne devrait pas nous prendre tout notre temps.

Cela fait quand même bien 10 ans que l'on rêve d'une adaptation de la saga La Tour Sombre de Stephen King au cinéma et, quand elle arrive, on n'en a quasiment rien à faire. C'est un peu fort quand même. Elle est où notre passion là ? On ne sait pas trop mais on reconnait qu'on ne nous facilite pas vraiment la tâche. Déjà parce que le calendrier des sorties de cette année est surchargé avec en moyenne un blockbuster toutes les deux semaines, mais aussi parce que, mine de rien, aucun effort ne semble fait du côté du distributeur pour nous rappeler que le film existe.

Il faut dire aussi que le projet part avec un gros handicap. Une production cauchemardesque qui a duré plusieurs années et, dès le début du tournage, les déclarations de King lui-même qui nous prévenait que le film ne suivrait pas forcément la trame et la chronologie des bouquins, ce qui avait déjà jeté un petit froid. Si on ne s'attendait pas à une adaptation littérale des 8 volumes de la saga, on espérait au moins assister à la fresque de dark fantasy promise. Mais là, encore, un gros doute subsiste. Dans sa conception méta, La Tour Sombre ne saurait donc exister sans la série qui racontera les origines du Gunslinger et qui a été confirmée il y a peu, mais le film se positionne également davantage comme une suite des livres qui ne fera qu'effleurer la mythologie dense des films au profit de l'action.

Il faut donc que les fans se préparent dès aujourd'hui à être d'une certaine manière déçus. Mais si ça peut introduire l'univers chez les néophytes c'est toujours une bonne chose. Par contre, on ne s'attendait pas à un film si court. Si l'on en croit Collider, La Tour Sombre ne devrait durer que 95 minutes générique compris. Ce qui est une durée normale pour un film, mais à une époque où le moindre blockbuster fait 2h10 et compte-tenu de tout ce que le métrage devra installer pour la suite de la franchise, cela nous parait bien peu.

Le point positif dans tout ça, c'est que si c'est vraiment nase, on souffrira moins longtemps. Mais on n'espère évidemment pas en arriver à ce cas de figure. Même si on ne vous cache pas qu'on a quand même un gros doute. Verdict le 9 août prochain.