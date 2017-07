Après Wonder Woman, le réalisateur de LEGO Batman en dit plus sur le film Nightwing

Le DCU revient de loin mais rien n'est encore acquis. En effet, si Wonder Woman défonce tous les records, il n'est pas dit que les autres projets connaitront le même succès.

Et pourtant, nous, dans le fond, on ne demande que ça. Mais quand on voit le mal qu'ont Warner et DC pour donner vie comme il faut à leur univers étendu, on a encore quelques doutes. Si nous ne reparlerons pas du calvaire qu'a été The Batman avant l'arrivée de Matt Reeves aux commandes, ni de The Flash qui n'a toujours pas trouvé de nouveau réalisateur, il faut reconnaitre que le DCU semble néanmoins sur la bonne voie et Wonder Woman n'y est évidemment pas étrangère.

Tandis que le succès du film dépasse toutes les attentes, il est plus que temps de regarder devant soi et de considérer les projets à venir. Et parmi eux, il y a le film sur Nightwing, l'ancien Robin devenu justicier solo que prépare Chris McKay, le réalisateur du très sympathique LEGO Batman depuis quelques mois.

Alors que nous étions sans nouvelles de lui depuis un bon moment, voici que le metteur en scène vient de publier un message conséquent sur Twitter pour rassurer les fans quant à l'avancée du projet et son profond engagement vis-à-vis du personnage :

"L'histoire de Dick Grayson, d'abord Robin pour ensuite devenir Nightwing, s'est déroulée sous nos yeux en TEMPS REEL. Ce n'était pas un flashback, nous en avons vraiment fait l'expérience. Donc nous avons accompagnés Robin / Nightwing dans tous ses succès et ses échecs. Et les gens qui sous-estimaient Robin ou le rejettaient, ont dû changer leur opinion quand nous avons assisté à l'évolution du personnage.

Sa relation et ses conflits avec Batman nous paraissaient très réels parce qu'il était notre porte d'entrée dans l'univers de Gotham City."

Un rôle prépondérant donc pour un personnage relativement peu connu du grand public et qui devrait enfin trouver sa superbe dans son film. Mais cela ne se fera pas sans payer un prix certain puisque, toujours selon McKay, cela exigera du comédien retenu un investissement total, bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer :

"Il devra être totalement dévoué au rôle. Tous les jours. Et cela sera épuisant puisqu'il y aura des arts martiaux, de la gymnastique et des cascades. Sans parler de l'investissement émotionnel. Ce sera très réel."

Des propos alléchants pour les fans que nous sommes et qui, on l'espère dépasseront le cadre de la simple promesse comme ça l'est actuellement, puisque, au point où nous en sommes, aucun acteur n'a pour le moment été retenu pour le rôle, le tournage n'est pas encore annoncé et la date de sortie est inconnue. Mais, étrangement, on a envie d'y croire.