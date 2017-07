Wonder Woman explose encore les records !

Wonder Woman est le carton de ces derniers mois. Alors que l'on n'avait nul doute sur son potentiel succès, la voir si haut relevait du pure fantasme pour DC.

On arrête plus la belle Diana Prince. Après être devenu le plus gros succès de DC sur le sol américain (après les indétrônables Dark Knight de Nolan), Wonder Woman s’offre le luxe de dépasser le dernier volet de Harry Potter : les Reliques de la Mort partie 2 et ses 381 millions de billets verts. Elle est même en passe de dépasser les Gardiens de la Galaxie deuxième du nom et ses 386 millions. Le film devient par la même occasion le troisième plus gros carton de Warner sur les terres de Trump.

Encore trop tôt pour que DC renverse la suprématie Marvelienne mais on ne peut qu’applaudir ce premier succès de l’écurie de Batman. Un triomphe expliqué par une nouvelle direction artistique prenant la tangente de l’univers de Zack Snyder en proposant une oeuvre davantage optimiste, dénaturée de toutes ambitions bibliques pour s’axer sur un ton plus lisse et grand public. Moins de prises de risques en définitive...

Patty Jenkins est donc sur son petit nuage et on imagine mal Warner la destituer des commandes du navire Wonder Woman. La firme annoncera surement le renouvellement de son contrat ce week-end à l’occasion du Comic con.