Le réalisateur du remake de Ça est très content que le film ne soit pas pour les enfants

On ne sait pas si vous êtes au courant mais, le 20 septembre prochain, il y a un tout petit film d'horreur que personne n'attend qui sort dans les salles. Même qu'il s'appelle Ca. Oui c'est un peu bizarre comme titre.

Allez les amis, plus que deux mois et on saura ce que vaut le remake de Ca d'Andres Muschietti après des années d'épreuves, de retournements de situations et de teasing de folie. Deux mois, ce n'est pas très long, mais là, ça nous parait encore une éternité tant nous sommes chauds-bouillants pour voir ce que cette saloperie de Pennywise nous réserve.

Parce que voyez-vous, contrairement au téléfilm des années 90, cette version du roman culte de Stephen King ne devrait pas faire de concessions, ne sera pas pour les enfants, d'ailleurs elle a d'ores et déjà été classée R aux Etats-Unis, ce qui veut tout dire. Si l'on espère que le film assumera pleinement son statut, son réalisateur est cependant bien content de cette classification, comme il l'a confié dans le dernier numéro du magazine Mad Movies. Morceaux choisis :

"C'est un film classé R. J'en suis très content parce que cela nous permet d'aller dans des thèmes vraiment adultes. Chaque "loser" connait une situation de désespoir qui le terrorise et lui donne le vertige. L'historie de Beverly est, évidemment, la pire de toutes puisqu'il s'agit d'abus sexuels sur mineur. Mais chaque enfant est négligé à sa manière. Bill est comme un fantôme dans sa propre maison : personne ne le remarque parce que ses parents ne se remettent pas de la mort de Georgie.

Bien sûr, Ben est maltraité à l'école. Nous ne savons pas grand chose de la personnalité de Richie parce qu'il est la grande gueule de la bande mais l'on suppose qu'il est également négligé et qu'il est devenu le clown du groupe parce qu'il a besoin d'attention. Toutes les situations sont difficiles et nous avons eu la chance de pouvoir les raconter de manière frontale dans le film. Les familles de nos comédiens étaient particulièrement ouverts d'esprit donc on a pu parler de thèmes qui sont généralement très sensibles.

Dès nos premières discussions avec les gens de New Line, il était entendu que le film serait classé R. Bien sûr c'était déjà dingue qu'ils lancent une histoire qui parle de la mort d'enfants. Si vous visez un PG-13, au final, vous n'aurez rien. Donc on a eu beaucoup de chance que les producteurs n'aient pas essayé de nous arrêter. En fait, c'est plutôt notre propre barrière morale qui s'est manifestée de temps à autre et qui nous a interdit d'aller dans des endroits où nous ne voulions pas aller."

Tout cela est évidemment une très bonne nouvelle mais met encore plus la pression au film. Parce qu'avec le discours qui est tenu vis-à-vis du projet depuis le début, on le prendrait vraiment mal si, au final, on se retrouvait avec un produit d'horreur comme il y en a plein actuellement, qui nous vendent un vent putride pendant des mois pour finalement ne se révéler porteur que d'une vulgaire bise vaquement horrifique. Mais, allez savoir pourquoi, cette fois, on a plutôt confiance.