Idris Elba sera-t-il aussi le héros de la série télé La Tour Sombre ?

Le marketing et la communication sont des domaines on ne peut plus hermétiques dans lesquels les profanes ne pigent que dalle. Et La Tour Sombre en est un bon exemple.

Alors que le bon sens dicterait que l'on mette le paquet lorsqu'un film est sur le point de sortir, surtout s'il est attendu par des hordes de fan, La Tour Sombre a décidé de ne quasiment rien faire. Une vidéo par-ci par-là, une nouvelle affiche de temps en temps et pas de projection presse annoncée pour le moment pour une superproduction qui sort quand même dans 3 semaines, le 9 août précisément. On pourrait penser que c'est une énorme connerie d'agir ainsi mais, vous comme nous, on ne peut pas comprendre le génie de la démarche parce que, justement, le marketing et la communication, ben c'est pas notre boulot quoi.

Il n'empêche que le silence qui règne autour de La Tour Sombre, adapté de la saga culte de Stephen King, est des plus inquiétants et qu'on aimerait vraiment être rassurés. Alors, on prend ce qu'on peut, ce qui se présente à nous et on fait avec. Comme par exemple le grand plan de domination de cette nouvelle franchise qui sera à la fois au cinéma et à la télévision. Car oui, dès les premières heures du projet, il a été question d'un long-métrage et d'une série télé.

Si on attendra patiemment les scores du film au box-office pour s'emballer sur l'avenir de la franchise, le producteur Akiva Goldsman ne perd pas une seconde pour regarder devant lui en révélant que l'on pouvait compter sur la présence d'Idris Elba dans la série, histoire qu'il y ait quand même un lien entre les deux produits, comme il l'a confié au micro de Deadline :

"Le premier épisode de la série est écrit et nous espérons pouvoir concrétiser l'idée originale de Ron Howard de proposer un spectacle multi-plateformes, idée qui était révolutionnaire il y a dix ans, mais que d'autres ont fait avant nous aujourd'hui. Idris en fait évidemment partie, et si le film nous présente l'aventure de Roland Deschain, la série, elle, nous contera ses origines, basée sur le quatrième volume de la saga, Magie et Cristal."

Une bonne nouvelle donc pour ceux qui s'inquiétaient de voir La Tour Sombre charcuté pour tenir dans un film. Après, encore une fois, il faut que le long-métrage cartonne pour que l'on passe à la suite mais, bizarrement, on sent qu'il y a quand même un petit risque que ça ne marche pas aussi bien que prévu. Peut-être parce qu'il n'y a pas de communication autour de lui et que le sortir en plein été, ça ressemble quand même à une belle connerie. Mais c'est sûrement une stratégie que nous autres, pauvres mortels, ne pouvons pas comprendre.