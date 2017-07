Le remake live d'Aladdin par Guy Ritchie a enfin trouvé ses héros

Bon bah finalement, il suffisait d'être patient, Disney a utilisé un de ses trois voeux et a enfin trouvé ses héros. Bon, après, on espère que c'était pas son dernier.

Disney et les remakes live de ses classiques, cela devient une longue histoire d'amour qui nous les brise bien comme il faut. Pas que les films soient mauvais (enfin si, pour certains, même s'il y en a d'autres, franchement ça va), pas qu'on ait quelque chose contre le fait de remettre au goût du jour certaines valeurs sûres (enfin, si, aussi) mais bon, tout refaire quasiment à l'identique pour les jeunes générations parce que bon, regarder des vieux films c'est peut-être compliqué pour eux, participe d'un nivellement par le bas qui ne cessera jamais de nous révolter. Mais bon, comme en plus ça cartonne au box-office, on est parti pour des années.

Pas plus tard que la semaine dernière, on vous parlait des difficultés que rencontrait le remake live d'Aladdin par Guy Ritchie qui, après une intense session de casting sauvage n'avait pas réussi à dégoter son Ali et sa Jasmine. Et on était contents quelque part, ça leur faisait les pieds et tout. Ouais, on a les victoires qu'on mérite aussi. Sauf que voilà, problème réglé puisqu'au cours de l'événement D23 de ce week-end, Disney a donc révélé qui seraient les héros du film.

Le petit voleur sera donc interprété par Mena Massoud, que l'on a pu voir dans Jack Ryan par exemple, tandis que la belle Jasmine elle, aura les traits de Naomi Scott, que tout le monde a pu voir latter Goldar récemment dans Power Rangers. C'est toujours Guy Ritchie qui réalise le film et on espère qu'il sera en forme, tandis que le Génie sera interprété par Will Smith, ce qui ne manque pas de nous étonner encore aujourd'hui comme au premier jour.

Après un petit report du fait de son problème de casting, le film devrait bientôt commencer son tournage et est, pour le moment, toujours prévu pour sortir le 25 janvier 2019. Rêve bleu ou nuit noire ? On verra bien.