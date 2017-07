De nouvelles images de Ça indiquent un changement majeur dans l'histoire

Finalement le temps passe vite et le 20 septembre s'approche à grands pas. Et nous, on a très envie d'être au 20 septembre, parce que c'est le jour où sortira le remake de Ça.

Alors qu'une nouvelle bande-annonce se profile et qu'elle devrait arriver à la fin du mois normalement, pendant ou après le Comic-Con, c'est pas encore très clair, les infos continuent de pleuvoir sur le remake de Ça d'Andres Muschietti, même s'il faut reconnaitre que le studio sait entretenir le mystère et s'abstient de toujours nous balancer une révélation majeure qui pourrait nous en montrer trop.

Car dans ce cas de figure, moins on en sait et mieux c'est. Il faut dire aussi que cela implique une gestion délicate du processus de promotion. En effet, comment générer l'envie d'un public avide d'en savoir plus tout en se gardant bien d'en dire trop ? On serait tenté de dire que c'est un vrai métier et que, pour le moment, l'équipe marketing du film s'en sort très bien.

Cela dit, c'est peut-être en train de changer puisque de nouvelles images de Ça viennent d'être publiées et qu'elles annoncent ce qui pourrait être un changement majeur du scénario par rapport au livre de Stephen King. En effet, si l'on en croit les concept-arts qui viennent d'être diffusés, l'élément déclencheur de tout le récit, la mort du jeune Georgie, pourrait se trouver modifié puisque, si l'on en croit les illustrations, son corps n'est pas retroué, ce qui pousse son grand frère, Billy, l'un des membres du club des losers, de partir à sa recherche. Ce qui change déjà pas mal l'ambiance et la personnalité du héros.

Si l'on attend de voir quelles seront les conséquences sur l'histoire, le reste des concept-arts nous dévoile également le repaire du terrible clown Pennywise, une citerne bien humide, profondément cachée dans les égoûts de Derry. Il faudra donc attendre le prochain trailer pour en savoir plus même si ces quelques changements pourraient, au final, s'avérer très bénéfiques au film et au suspense qu'il cherche à créer.