Joe Pesci confirmé dans The Irishman de Scorsese et une avalanche de stars prévue au casting

Franchement, peut-on faire projet plus excitant que The Irishman ? Avec sa pléthore de monstres sacrés du cinéma, on en mouille déjà notre culotte...

Martin Scorsese lui a fait une proposition qu’il ne pouvait pas refuser. En rejoignant le casting déjà très riche du prochain film de l’auteur des Affranchis, Joe Pesci nous offre sa dernière balade avant de retourner définitivement dans une retraite bien méritée. Le nerveux acteur, que l’on n’avait pas vu devant la caméra depuis le médiocre Love Ranch, se paye donc une ultime virée avec ses vieux potes italiens. The Irishman explorera la vie de Fransh Sheeran, personnage fascinant à multiples visages, puisque de soldat sanguinaire de l’armée américaine, il deviendra le bras droit du puissant syndicaliste Jimmy Hoffa pour lui servir de tueur à gage. Un film qui s’inspirera de l’ouvrage "I Heard You Paint Houses" de Charles Brandt.

Si l’histoire est du pain béni pour Marty, il assure que le film sera loin de l'univers de mafieux des Affranchis ou de Casino il l’avait déclaré auparavant :

Ce sera clairement différent, je pense. Vous savez, Les Affranchis et Casino avaient un certain style que j'avais créé pour eux. The Irishman aura un ton très différent. Pour les Affranchis, j’avais déjà tout dans la tête : les mouvements de caméra, les dialogues, la photo… Pour The Irishman, j’avance davantage en terre inconnue. Je vais m’intéresser à ce qui l’a poussé à devenir un tueur professionnel. Ce sera à propos d’amour, de trahison, bref une tragédie grecque".

Scorsese sur le tournage des Affranchis

Scorsese à la réalisation pour mettre en scène Bob de Niro, Al Pacino et Harvey Keitel sur une sombre histoire de gangster, franchement si la nouvelle ne vous redonne pas le sourire, on ne peut rien pour vous.

The Irishman est prévu pour le début de l’année prochaine sur Netflix.