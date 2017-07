Darkest Hour : le trailer du biopic de Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale avec un Gary Oldman méconnaissable

Churchill est un monument de l'histoire. Qui d'autres pour l'interpréter qu'un monument du cinéma britannique. Oldman et Winston, une rencontre au sommet.

Quand deux monstres de la culture britannique cohabitent sous le même costume, l’excitation est à son paroxysme. Gary Oldman dans la peau de Winston Churchill, la tâche est à la hauteur du talent de l’acteur britannique : immense. Mis en scène par Joe Wright, réalisateur des plutôt réussis Anna Karenine et Reviens-Moi, Darkest Hour nous contera les heures les plus sombres de notre histoire en adoptant le point de vue de Winston Churchill et de son arrivée au poste de premier ministre britannique pendant les tragiques évènements de 39-45.

Nous prouvant une fois ses talents de transformiste, l’acteur anglais est méconnaissable sous les traits du caractériel vieux lion. Accompagné de la toujours délicieuse Kristin Scott Thomas dans la peau de Clémence Churchill, parce que derrière chaque grand homme se cache une femme, la belle anglaise saura seconder comme il faut son bouillant mari dans la guerre contre l’Allemagne nazi.

Une bande-annonce aux couleurs froides, d’une sobriété dans la mise en scène qui peut rappeler le ton du Discours d’un Roi de Tom Hooper, pour un film qui nous emmènera aussi bien dans la bureaucratie Londonienne que directement dans l'enfer des tranchées. Après le décevant Churchill de Jonathan Teplitzky, on espère enfin avoir le biopic qui fera honneur au héros de la Seconde guerre Mondiale.

Avec un oscar enfin tant mérité pour Gary Oldman ?

Rendez-vous au cinéma le 10 janvier 2018.