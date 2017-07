Zygote : Neill Blomkamp rend hommage à The Thing avec un court-métrage super gore

Décidément, plus rien n’arrête Neill Blomkamp , qui dévoile aujourd’hui Zygote, dernier né de son studio OATS.

Après l’embarrassant Rakka, l’excellent Fire Base et une série de pastilles comiques sympathiques mais dispensables, le réalisateur de Chappie et Elysium nous propose un nouveau court-métrage d’une vingtaine de minutes, où il est question de gros monstre baveux et de corporation capitaliste très méchante.

Certes, on pourra reprocher à l’artiste de pomper comme un sauvage Alien et The Thing, quitte à s’enfermer encore un peu plus dans un univers terriblement clos et répétitif, au risque de passer pour un simulacre d’adolescent révérend plutôt qu’un créateur.

Il n’empêche, Zygote est une réussite dans plusieurs domaines. Tout d’abord, il s’agit à ce jour de la production OATS la plus aboutie techniquement. Fire Base avait déjà placé la barre très haut, mais ici, en terme de finesse des incrustations, de réussite des maquillages et de complexité des plans, on touche à quelque chose d’exceptionnel. Si le design du monstre rappelle logiquement The Thing, dans son mode opératoire et son comportement, elle dégage néanmoins une aura qui lui est propre.

Dakota Fanning

Et ces images de membres fourmillants risquent de vous rester en tête un bon bout de temps. De même, le personnage de Dakota Fanning bénéficie d’un excellent background, qui joue très habilement des codes de l’androïde, tels qu’établis par Ridley Scott dans Blade Runner.

Le résultat est inquiétant, angoissant, mortellement beau et on vous le recommande chaudement, même si comme depuis le début du studio OATS, on voit mal le concept s’étaler sur tout un long-métrage.

Un monstre qui ressemble à un apéro de la rédaction !