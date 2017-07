David Ayer abandonne le remake de Scarface

L'industrie hollywoodienne est sans pitié, surtout en regard de son passé où elle ne fait aucun prisonnier. Même si parfois c'est assez contradictoire.

Le remake de Scarface, on en parle quand même depuis quelques années et à chaque fois nous sommes pris de sueurs froides. Non pas qu'on soit contre l'idée, d'ailleurs le film de De Palma est en soi déjà un remake, mais simplement parce qu'en observant la tendance actuelle d'Hollywood, on se dit que ça ne peut que mal se passer et qu'il y aura bien un moment où un crétin dira qu'en fait ce n'est que la première pierre d'un univers étendu en construction.

Après que Peter Berg ait été très intéressé par le projet et qu'Antoine Fuqua l'ait développé pendant un temps avant de le laisser de côté pour aller préparer Equalizer 2, Scarface avait trouvé un réalisateur en la personne de David Ayer, tout juste remis de Suicide Squad et qui devait le réaliser avant de partir sur son spin-off DC consacré à Harley Quinn, Gotham City Sirens. On laissera le soin à chacun de déterminer s'il s'agissait d'une bonne ou d'une mauvaise idée, mais les choses semblaient s'accélérer puisqu'on annonçait déjà une sortie le 10 août 2018 et l'arrivée de Diego Luna en tant qu'acteur principal du film.

Diego Luna

Sauf que non, en fait. En effet, le site Heat Vision nous apprend que le studio Universal venait de refuser le script du réalisateur, qui a du coup abandonné le projet. La raison est toute simple et assez paradoxale quand on connait Scarface, Universal a jugé le scénario "trop sombre". Un comble quand on se rappelle le carnage qu'était le précédent film.

Diego Luna reste cependant toujours attaché au projet, qui devrait cette fois nous raconter l'ascension et la chute d'un gangster latino à notre époque mais le film se cherche donc un nouveau réalisateur. Et s'il ne le trouve pas rapidement, il ne fait aucun doute que le film ne sortira pas à la date prévue. Ou alors il sera rushé, ce qui n'est pas non plus une bonne nouvelle. Y a plus de respect, on vous dit.