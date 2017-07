Clint Eastwood adapte l'attaque du Thalys... avec les vrais héros du drame

On savait depuis quelques mois que Clint Eastwood allait réaliser un film consacré à l’attaque du train Thalys survenue sur le territoire français. Mais le projet prend une tournure inattendue.

En effet, Clint Eastwood n’aura pas recours à un processus de casting traditionnel pour fabriquer The 15 : 17 to Paris. On se souvient que trois soldats américains en vacances, témoin du comportement louche d’un individu puis du début de l’attaque, avaient décidé d’intervenir et très probablement interrompu ce qui s’annonçait comme un massacre.

Et bien Clint Eastwood a décidé d’embaucher ces trois soldats, Anthony Sadler, Alek Skarlatos et Spencer Stone. Pour le coup, on est assez curieux de voir ce qu’en fera le metteur en scène, qui nous a surpris bien des fois au cours de sa carrière et qui ausculte depuis des décennies les notions d’héroïsme, dont il interroge le sens au sein de la culture américaine.

Pour autant, il sera compliqué de faire cohabiter acteurs professionnels, même inconnus et soldats interprétant leurs propres rôles. Au-delà de ce mélange des genres très risqué, il y aura également un sacré paradoxe à voir un film dans lequel des hommes joueront leur propre rôle, tandis qu’un acteur interprétera Jean-Hugues Anglade, comédien de son état, qui avait prêté main forte aux héros du jour lors de l’incident.