9/11 : l'affiche du drame avec Charlie Sheen qui réinvente le mauvais goût

Le mauvais goût a cela de fantastique, qu’il peut transformer les entreprises les plus périlleuses, voir les plus évidemment stupides, en monument d’humour involontaire.

C’est le cas avec 9/11, qui en dépit de son titre n’est pas un métrage consacré au calcul des fractions, où se retrouvent à la fois des comédiens oubliés par Hollywood, un sujet plus que délicat et une note d’intention qui oscille entre l’inconscience et une naïveté déconcertante.

Dans ce drame qui mettra en scène cinq personnages, bloqués dans un ascenseur du World Trade Center le matin du onze septembre 2001, alors qu’un premier avion vient de s’y encastrer, nous suivrons les états d’âmes de nos héros alors qu’ils tentent l’impossible pour survivre à l’attentat le plus meurtrier jamais perpétré sur le sol américain.

Dit comme ça, il n’y a rien de particulièrement choquant hein. Sauf que quand on jette un coup d’œil à l’affiche, on ne peut que frissonner de gêne devant une composition relativement soignée, mais tellement lourdingue et surlignée, qu’elle en serait presque embarrassante. Ajoutons à cela la volonté de ce visuel de mettre en avant des comédiens un peu oubliés par l’actualité, sulfureux, ou cantonnés à des rôles loin de leur talent, et l’ensemble paraît de plus en plus opportuniste.

Et le meilleur tient sans doute dans le synopsis officiel de 9/11, avec Charlie Sheen, Gina Gershon, Luis Guzmán e Whoopi Goldberg.

« Après des années à mettre en doute les évènements qui ont mené au détournement terroriste de quatre avions américains le 11 septembre 2011, Charlie Sheen jouera dans une interprétation dramatique de ce jour funeste. »

Ou comment jouer simultanément la carte du scandale, du complotisme et du deuil national. Kamoulox.

Charlie Sheen, à l'aise dans Machete Kills