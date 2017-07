Awaken : une invitation au voyage dans le sublime trailer du film produit par Terrence Malick

Malick quoi qu'on en dise est l'un des plus incroyables portraitistes de notre ère. Awaken, sa dernière production, ne faillera pas à sa réputation.

Terrence Malick fait partie de ces cinéastes dont l’œuvre est loin de faire l’unanimité. Si on peut reprocher à son cinéma de tomber avec excès dans l’illustratif et le contemplatif pour des films versants dans une non linéarité narrative qui peut en rebuter certains, l’américain est un perfectionniste de l’image absolument génial. Que ce soit au niveau de la composition de ses plans, une lumière toujours magnifique ou sa caméra d’une efficacité parfaite, le réalisateur est un avant-gardiste dont le travail se cogne régulièrement aux dictats d’une industrie cinématographique parfois trop standardisée.

Alors que sort aujourd’hui sa dernière réalisation Song to Song (voir notre critique), on profite de l’actu (trop rare) Malickienne pour vous faire découvrir le magnifique Awake.

Produit par l’auteur de Tree of Life, le documentaire est une véritable invitation aux quatre coins de notre belle planète. Un périple magnifique et expérimental qui vous en mettra à coup sûr plein les pupilles.

Réalisé par Tom Lowe, le documentaire est le fruit d’un travail de plus de cinq ans à travers plus d’une trentaine de pays, en time-lapse, à la pointe de la technologie cinématographique pour un résultat somptueux. Portée par la musique de M83, le film nous propose une folie visuelle mais aussi une réflexion sur la technologie, l’être humain et sa connexion avec la nature.

Aucune date de sortie prévue mais bon, l’espoir fait vivre.