Transformers : le spin-off sur Bumblebee a trouvé son héros

Tandis que Transformers : Le Dernier Chevalier marche bien mais peine à atteindre les scores de ses ainés, la suite des opérations se précise de plus en plus puisqu'on sait enfin qui sera le héros de Bumblebee.

Bon, ben, ça y est, nous y sommes enfin arrivés, à ce moment où la saga Transformers se transforme en univers étendu et va générer plusieurs spin-offs. On en parle quand même depuis quelques années, et on le craint tout autant, mais cette fois, c'est bon, Bumblebee, le film consacré à... euh... Bumblebee, est enfin sur les rails.

Cela dit, il est plutôt rassurant de voir l'orientation choisie pour ce projet. Alors que l'on aurait pu craindre une surenchère, il semblerait que ce soit tout l'inverse qui soit prévu puisque le film se situera dans les années 80, proposera beaucoup moins de robots que dans la saga originale et devrait même être un vibrant hommage au Géant de Fer si l'on en croit les derniers échos. Et il faut dire qu'avec un réalisateur aussi subtil que Travis Knight, on part déjà plus rassuré.

Si pour le moment il était acquis qu'Hailee Steinfeld soit l'héroïne du film, il lui manquait cependant son pendant masculin. C'est désormais chose faite puisque le site Heat Vision vient de nous annoncer que c'était le jeune Jorge Lendeborg Jr qui serait le héros du film. Un nom qui ne vous dira normalement pas grand chose, le jeune comédien étant au début de sa carrière, mais que vous pourrez voir dès aujourd'hui dans Spider-Man : Homecoming puisqu'il y a un petit rôle, et que l'on retrouvera bientôt dans le Battle Angel de Robert Rodriguez.

En ce qui concerne Bumblebee, le film ne devrait pas trop tarder à commencer son tournage puisque sa sortie est déjà prévue au 27 juin 2018 et que ça va vite arriver.