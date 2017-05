La Planète des Singes : Suprématie balance une nouvelle affiche et un trailer final dantesques

Alors que personne ne l’attendait, le reboot de la saga La Planète des Singes s’est progressivement imposée comme une des franchises les plus abouties du moment.

C’est ce pourquoi on attend vivement de poser les yeux sur La Planète des Singes : Suprématie, qui devrait clore un premier cycle, marquant l’avènement des singes et la déchéance d’une humanité minée par ses vieux démons.

Après un premier épisode correct mais un peu timoré, Matt Reeves a repris la saga en main à l’occasion d’un deuxième volet plus épique et tourné vers la figure du western, aux références classiques et maîtrisées, enrobées avec une maestria technologique saisissante. Du coup, le trailer final et la nouvelle affiche du troisième volet nous tapent sévèrement dans l’œil.

Désormais tournée vers une relecture du film de guerre qui s’annonce particulièrement noire, la série mettra aux prises Cesar (Andy Serkis) et un militaire décidé à annihiler les singes (Woody Harrelson). Attendu chez nous le 2 août prochain, le blockbuster sera d’autant plus attendu que son réalisateur enchaînera directement avec The Batman, et sera forcément perçu comme un galop d’essai.