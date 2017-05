La Planète des Singes : une suite après la trilogie ?

Le dernier volet de la trilogie arrivera le 2 aout prochain et devrait clore la trilogie initiée par Rupert Wyatt il y six ans. Est-ce pour autant la fin ?

Alors que le trailer devrait tomber aujourd’hui, on revient aujourd’hui sur l’éventuelle poursuite de la saga. Seuls les fans semblent être au courant mais la FOX avait tourné trois suites au film original, des sequels qui ne connaitront évidemment pas le même succès que leur ainé. Avant évidemment le reboot (assez raté) de Tim Burton en 2001.

Le Woody "colonel" Harrelson, l'antagoniste du prochain volet

Un spin-off, suite ou série est bien entendu considérée par les studios, souhaitant sûrement exploiter jusqu’à la moelle une franchise aussi lucrative. Sans jouer les avocats du diable, si le projet est fait dans les règles de l’art, pourquoi pas ?

On n’a qu’a directement demander directement au producteur :

"Nous avons toujours vu ces trois films comme une trilogie. Cela ne signifie pas pour autant que c’est la fin de la saga car nous avons toujours voulu nous rapprocher du film original. Rien n'est donc à exclure. Mais nous avons toujours regardé ces trois films comme une trilogie, et je pense que ce dernier film complète parfaitement la trilogie depuis la naissance de César. Ce que nous essayons de faire avec ce film est de l'amener à une guerre finale entre les humains et les singes, et évidemment, vous verrez ce qui se passe…"

Si la trilogie sera terminera bien cet été (le 2 aout exactement), le producteur ne semble pas fermé une éventuelle suite, spin-off ou autre. Ce serait dommage de quitter César si tôt...