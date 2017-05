Pirates des Caraïbes vous propose un jeu vidéo avant la sortie du film

Vous attendez Pirates des Caraïbes 5 de pied ferme et vous désolez de ‘lembargo qui nous empêche de vous en causer ? Bon, on a un petit bonus pour vous.

Si la critique de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar n’est pas encore disponible, les marins d’eau douce, les fans super-hardcore, les obsédés de la flibusterie ou ceux qui n’ont vraiment pas grand-chose à faire de leur existence vont pouvoir tripoter Jack Sparrow à l’aide de leur smartphone.

Comme quoi, on n’arrête pas le progrès. Un progrès transcendantal que nous devons à Joycity, qui propose un jeu consacré à la franchise. Bon, on n’est pas encore tout à fait sûr que ce Pirates of the Caribbean : Tides of War révolutionne la culture vidéoludique comme Mario en son temps, mais il devrait largement suffire pour vous détendre si vous vous retrouvez bloqué dans le métro ou pendant une fin de digestion compliquée.