Alien Covenant : Ridley Scott dévoile comment il voulait initialement débuter le film

Alien : Covenant est dans nos salles et approche à grands pas baveux des Etats-Unis. Ridley Scott profite de l’actuel marathon promotionnel pour révéler comment il comptait initialement débuter le film.

Evidemment, si vous n’avez pas encore vu la nouvelle aventure du Xénomorphe et voulez rester totalement vierge, attention, ce qui suit contient des GROS SPOILERS.

Tel que nous l’avons découvert en salles, Alien : Covenant, après une brève introduction nous rappelant la problématique fondamentale depuis Prometheus attachée au personnage de David, enchaînait avec un accident spatial à bord du Covenant, aux conséquences multiples.

Tout d’abord, la mort du capitaine, qui choque l’équipage, amène un individu pas franchement compétent à prendre sa suite avant de mettre toute cette petite troupe dans un état de vulnérabilité organisationnel et émotionnel qui va la pousser à prendre une série de (très) mauvaises décisions. Sauf qu’initialement, Ridley Scott ne voulait pas entamer le récit de la sorte, comme il l’a expliqué à Yahoo Movies.

« J’ai fait une scène supplémentaire avec James Franco et Katherine Waterston dans un appartement, un appartement futuriste à New York. Et on voyait ce couple discuter du futur. Il lui disait « on construira cette cabane au bord du lac, à tel endroit », et on comprend qu’ils ont déjà décidé d’un emplacement, qu’ils vont s’y rendre. Et que ce voyage sera long et dangereux. Dangereux parce qui sait ce qui peut se passer pendant votre hibernation ? »

Mine de rien, cette séquence aurait pu être problématique à plus d’un égard. Non seulement elle aurait encore alourdit le discours et repoussé sa bascule dans l’horreur, mais elle aurait provoqué un bégaiement, l’information du projet de Daniels étant clairement établie dans la suite du script. Mais cela aurait pu également amoindrir l’impact de l’avarie qui ouvre le récit.

Plus embêtant, la saga Alien a toujours pris grand soin de ne pas ou peu montrer la Terre, réservant le berceau de l’humanité au hors champ (à l’exception d’un plan d’Alien 4 ou d’une intro déréalisée dans Prometheus). Il eut peut-être été dommage de trancher avec cette tradition.