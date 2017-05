Dwayne Johnson a son idée de qui devrait incarner Shazam au cinéma

The Rock en super-héros ? On aurait dut y penser plus tôt ! Non content d'incarner Black Adam prochainement, il se reconvertit en agent d'acteurs désormais...

The Rock, après avoir déclaré vouloir se lancer en campagne présidentielle (The Rock Président !), incarnera l’anti-héros Black Adam dans le film de DC Shazam. Aux dernières nouvelles, Warner souhaiterait en réalité faire deux longs : un sur Shazam et un autre entièrement dédié à Black Adam. Chacun serait malgré tout susceptible de rendre visite à l'autre dans leur film respectif. En même temps, Dwayne Johnson occupe tellement l’espace qu’il lui fallait au moins un film entier pour le mettre à l’honneur.

Mais comme The Rock a toujours de la suite dans les idées, il a sa petite idée sur qui pourrait incarner le fameux héros rouge et jaune de DC. Et quand Mr Johnson parle, on l’écoute :

« J’ai un nom en tête et j’ai envie de lâcher ce nom pour voir comment les fans vont réagir à ça. Je me souviens en avoir parlé à un ami qui m’a répondu que ce serait une super idée et que c’est vraiment un mec super et vraiment costaud. Je ne vais pas donner son nom, seulement que c’est un Lone Ranger. Vous voyez le truc venir ? Je ne sais pas s’il est intéressé et le studio non plus pour tout vous dire. Mais plusieurs personnes influentes dans le cinéma m’ont dit que ça pourrait peut-être se faire ».

Vu la popularité de Dwayne, l'idée pourrait très bien prendre forme. En y réfléchissant il est vrai qu’Armie Hammer serait un bon choix. Grand, armoire à glace, BCBG et plutôt bon acteur, il est probable qu’il se retrouve en tête des choix pour la Warner.

Affaire à suivre donc...