Mike Flanagan en dit plus sur son adaptation du Jessie de Stephen King

Mine de rien, Mike Flanagan devient tranquillou le nouvel homme fort de Netflix avec ses adaptations de La Maison du Diable et de Jessie. Et il se lance de sacrés défis.

Alors on va mettre tout de suite les choses au clair : nous on parle de Jessie mais en VO le roman de Stephen King se nomme Gerald's Game. Un des romans les plus durs, stressants et étouffants du Maître d'ailleurs, mais aussi un des plus difficiles à adapter puisqu'il raconte quand même l'histoire d'une femme attachée à un lit après que son mari ait passé l'arme à gauche et puis euh... voilà. Bien sûr, il se passe plein de trucs mais qui a lu le livre sait pourquoi nous disons qu'il n'est pas facilement adaptable.

Mais Mike Flanagan (Oculus, Ouija 2 : Les Origines), lui, ça ne lui fait pas peur et il compte bien nous donner une version à la foi respectueuse de son matériau d'origine et en même temps marquée de son empreinte. Mais, pour bien faire les choses, il a directement impliqué Stephen King dans le processus créatif, comme il vient de le confier au micro Mangled Matters :

"Nous sommes en contact, il a été impliqué dès le départ, surtout lorsqu'il a fallu approuvé le casting. Nous avons encore été en contact, surtout depuis qu'il a vu le film. J'étais très heureux qu'il ait répondu à ce film comme il l'a fait. C'était probablement le plus grand moment de ma vie de fan-boy.

En tant que fan de Stephen King depuis longtemps, je sais ce que ça fait de voir une adaptation se rater et j'étais déterminé dès le départ à ce que mon film fasse honneur à son incroyable roman. Adapter King est une chose difficile et fragile, je voulais qu'il aime du film et comme c'était le cas, je suis comblé. Je ne sais pas si j'ai jamais été aussi fier d'un de mes films comme je le suis de celui-là et, d'une certaine manière, tout ce que j'ai fait auparavant m'a amené à lui."

C'est marrant, venant de quelqu'un d'autre on trouverait ça vachement prétentieux comme remarque et probablement faux mais, comme il s'agit de Mike Flanagan, on aurait plutôt tendance à le croire. On attend donc d'autant plus que le film, qui sera donc porté par Carla Gugino (Watchmen, San Andreas), ait une date de diffusion.