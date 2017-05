Le Dr. Jekyll montre son véritable visage dans la nouvelle vidéo de La Momie

Mine de rien, le remake de La Momie avec Tom Cruise sort déjà dans un mois, le 14 juin prochain, et on ne sait toujours pas vraiment ce qui nous attend, surtout après la vidéo qui vient de tomber.

Comme vous le savez maintenant, et si ce n'est pas le cas, nous sommes heureux de vous apprendre quelque chose (si, si, ça fait plaisir) Universal, après le faux départ Dracula Untold, s'apprête enfin à lancer son univers étendu, le fameux Monsterverse, qui verra toutes ses créatures emblématiques avoir droit à un reboot pour au final se mettre joyeusement sur la gueule dans quelques années.

Et comme il faut bien commencer quelque part, autant y aller à fond dès le début avec La Momie d'Alex Kurtzman, qui verra un Tom Cruise immortel en mode Uncharted se battre contre une momie meuf avec des yeux bizarres qui ne pense qu'à tout casser dans Londres. Mais il ne sera pas seul puisqu'il rencontrera aussi le Dr. Jekyll, incarné par Russell Crowe et là, on vous prévient tout de suite, on va entrer dans le territoire du SPOILER.

Dans un virage assez inattendu, Universal a décidé de laisser de côté les grosses scènes d'action à 'occasion d'une featurette tournée quasi exclusivement vers ce bon vieux Jekyll, ici directeur de la mystérieuse organisation Prodigium, chargée de traquer et d'étudier tout ce qu'il y a d'étrange dans ce bas-monde et qu'on nous présente comme la clé de voûte de tout le Monsterverse. Autant dire donc que c'est par eux que devraient arriver tous les indicdes nous teasant les films à venir.

L'intrigue avec Prodigium semble assez conséquente dans le film et l'on peut se demander si la momie elle-même n'en pâtira pas. Mais comme on a l'occasion d'assister au début de la métamorphose de Jekyll en Hyde, on ne va pas trop se plaindre non plus. Bref, nous attendons donc le 14 juin prochain avec une impatience un peu perplexe en nous demandant bien ce que nous prépare Universal en réalité.