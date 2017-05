John Goodman est en mauvaise posture dans la première image du thriller de science-fiction The Captive State

Quelques fois, il suffit d’une simple image pour créer la curiosité, voire l’attente. Et la première photo de Captive State titille pas mal notre curiosité.

Il y sera question de la vie à Chicago, dix ans après une invasion extra-terrestre. Nous y suivrons le quotidien de ceux qui tentent de résister à l’envahisseur, comme de ceux qui ont choisi la voie de la collaboration. On n’en sait pas beaucoup plus, à part qu’un des rôles principaux sera tenu par John Goodman. C’est d’ailleurs lui qui apparaît ici, entravé dans ce qui ressemble à un inquiétant bunker.

Il sera réalisé par Rupert Wyatt, metteur en scène du reboot de La Planète des Singes et du remake de The Gambler, soit un cinéaste capable du meilleur, et tout à fait à même de nous surprendre.

À en croire les multiples bruits de couloir, on devrait avoir l’opportunité d’en découvrir une bande-annonce courant août.