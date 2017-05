The Batman : Josh Gad met fin au suspense sur le rôle du Pingouin

Josh Gad est un comédien établi dans des rôles de « comic relief », particulièrement en vogue actuellement. Il s’est enfin exprimé sur la rumeur selon laquelle il serait le prochain Pingouin de l’univers DC.

Josh Gad est aussi rigolo qu’une rupture des ligaments croisés, et c’est aussi un petit plaisantin. On se souvient que quand l’acteur a publié sur les réseaux sociaux des images du légendaire méchant de Batman, beaucoup se sont mis à redouter que l’interprète de Le Fou dans La Belle et la Bête ne prenne la suite de Danny DeVito.

C’est que ce dernier est encore dans toutes les mémoires, grâce à sa prestation exceptionnelle dans le gothique Batman Returns de Tim Burton. Du coup, les réactions hostiles à Josh Gad n’ont pas tardé à se multiplier, jusqu’à ce que l’artiste explique au micro de MTV qu’il s’agissait juste d’un canular de sa part.

« C’était pour m’amuser. Je voulais rire un peu c’est tout. Rien d’autre, promis. Il n’y a rien de plus à dire. Vous savez, Internet s’embrase et moi je rigole. »

Pour autant, Josh Gad, vu dans Pixels et Le Rôle de ma vie de Zach Braff, n’a pas oublié de préciser qu’il n’aurait rien contre le projet d’enfiler la redingote du Pingouin :

« Mais je serais totalement partant pour jouer le Pingouin dans le prochain Batman. »

Le voilà donc, le message "caché".