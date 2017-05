Le Predator de Shane Black dévoile sa sale trogne dans une première photo de tournage

Il est encore en tournage, mais le Predator de Shane Black est déjà un des films les plus attendus de 2018. Et on a enfin la première image de son grand vilain.

S’il n’a pas la portée symbolique du Xénomorphe (dont nous causions par ici), le Predator, apparu pour la première fois dans le film éponyme de John McTiernan, est un des monstres extra-terrestres les plus formidables du Septième Art. Grâce à son design, sa sauvagerie, son aura de mystère, mais aussi son arsenal, la bébête a de quoi faire fantasmer tout amateur d’action et de science-fiction.

Avoir une gueule de porte-bonheur. ou pas.

Du coup, quand on découvre une nouvelle image du tournage de The Predator, où il apparaît, on est sur le point de défaillir. Surtout que notre alien chasseur de têtes n’est pas venu seul, et qu’il est manifestement aux commandes d’un véhicule blindé.

Le cliché ci-dessus a été pris par le photographe Jarrod Au aux environs du plateau de tournage. Impossible en l’état de savoir si la scénographie que l’on devine, où deux Predators sont aux côtés d’humains, dans une disposition qui ne paraît pas franchement hostile. En l’état, il s’agit plus probablement d’un moment de pause, comme en témoigne la relaxation d’un des deux interprètes recouverts de latex, ou de la mise en place d’une scène dont on ignore le contenu.

En tout cas, vivement février 2018.