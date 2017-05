Justice League : Diane lane revient sur ses propos sur le film

La saga DC continue. Aujourd'hui, l'épisode 2 de Martha VS les journalistes...

On pourrait se dire parfois que DC le fait exprès. Sans déconner. Entre films repoussés à répétitions, les réalisateurs qui passent et trépassent, les scripts remaniés, on ne s’en sort plus… Honnêtement c’est pas un film sur les super-héros qu’il faut faire mais sur DC, tellement les projets développés par la firme de Batman comportent leur lot de tragédies, de rebondissements, de faux espoirs et de vraies défaites…

Décidément Martha gâche vraiment tout

Bref, nouvel épisode aujourd’hui intitulé ‘Les journalistes ont mal compris’. On vous en parlait il y a quelques jours : Diane Lane avait répondu à un auditeur lors d'une émission que "Justice League sera moins bon qu’Avengers" L’actrice s’était logiquement retrouvée au cœur d’un déluge médiatique.

En fait, la réalité aurait été déformée et amplifiée, comme c’est souvent le cas. La question initiale de l'auditeur était en deux parties : la première, sur si elle pouvait balancer quelques spoilers, et la deuxième, sur l’hypothèse que le film serait meilleur que celui de Joss Whedon. L’actrice aurait répondu « Non, non et non ». La réponse aurait donc été mal comprise par le journaliste (et à peu près tout le monde), alors que l'actrice souhaitait seulement ne pas s'exprimer sur le long.

M'en vais remonter le temps changer tout ça moi

C’est DC qui en a fait le communiqué :

"Diane voulait dire "désolé de décevoir" en ce qui concerne la révélation de ce qui concerne Justice League, qui n'est pas encore sorti, et a refusé de commenter un film (Avengers) qu'elle n'a pas vu. Elle est ravie de reprendre son rôle de Martha Kent et apprécie votre enthousiasme pour Justice League. Merci de nous avoir donné l'occasion de clarifier cela. " Bon, tout va bien dans le meilleur des mondes alors...

Pour rappel Martha et les super-héros de Justice League seront sur les écrans le 15 novembre.