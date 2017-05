Robert De Niro pousse sa gueulante contre la presse

Robert De Niro n'est pas content, et quand Vito Corleone parle, on l'écoute.

Robert De Niro est un monument du cinéma. Taxi Driver, Le Parrain 2, Heat, Les Affranchis, Il Etait une Fois en Amérique la liste d’œuvres cultes auxquelles à participé le bonhomme est longue, très longue. Si sa carrière s'étale sur plus d'un demi-siècle, elle comporte aussi bien évidemment son (petit) lot de fautes cinéphile...

Avec Joe Pesci, Paul Sorvino et Ray Liotta dans Les Affranchis

Parce que oui, et vous n’imaginez pas la peine que nous avons d’écrire ces lignes mais tout seigneur du 7e art qu’il est, il compte quelques erreurs de parcours sur une carrière qui n’a de toute manière plus rien à prouver. Evidemment, comme si Bob était condamné à ne pouloir tourner que des grands films, la presse lui tombe régulièrement dessus pointant du doigt les médiocrités cinématographiques auquel il a pu participer. En toute objectivité, il est vrai que certains de ses derniers rôles ont pu nous laisser sur notre faim, connaissant le talent de l’acteur. Mais Robert de Niro fait ce qu’il veut. Quand il veut. Avec qui il veut.

Bob à l'entraînement

D’ailleurs celui qui en parle le mieux c'est Robert De Niro lui-même :

« Vous soutenez le burlesque de Charlie Chaplin, le grand travail de Marty Scorsese et Barry Levinson, les ‘comédies stupides’ de Robert De Niro, les ‘performances surjouées’ de Meryl Streep et vos propres goûts. Je ne fais pas de films pour de riches élites libérales. J'ai mes restaurants pour ça. Quoiqu'on fasse certains vont ne pas être content. Je fais des films pour moi pas pour une certaine partie de l'élite.»

Difficile de ne pas être d’accord avec le monsieur. Il est tranquillement installé au panthéon des plus grands acteurs de l’Histoire du cinéma, il n’a plus rien à démontrer, peut jouer pour qui il veut, quand il veut. Surtout que quelques-unes de ces dernières performances dans des comédies ont été acclamées par la critique : Mon Beau-Père et Moi (et ses suites), Happiness Therapy, Joy…

Vito Corleone dans le Parrain 2