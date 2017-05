Jennifer Lawrence est sanglante dans la première affiche du film horrifique Mother ! de Darren Aronofsky

Sans nouvelles de lui depuis Noé, Aronofsky risque fort de créer encore une fois l'évènement fin 2017 et quand on en découvre l'affiche, on peut effectivement s'attendre à quelque chose de bien "autre".

Darren Aronofsky est fou et c'est pour ça qu'on l'aime. Alors que n'importe qui d'autre choisirait la facilité avec pour seule ambition de consolider sa carrière, le réalisateur ne s'est jamais privé de s'investir totalement dans chacun de ses projets quitte à se mettre en danger quasiment à chaque fois. Et si ce n'est pas le carton plein à chaque fois et qu'il disparait pendant un petit moment, on peut être sûr qu'au bout du compte il reviendra toujours.

Darren Aronofsky sur le tournage de Noé

Et c'est vrai que l'on commençait à s'inquiéter depuis la sortie de Noé en 2014 ,et son accueil mitigé de la part des critiques et du public (le film au budget de 125 millions aura néanmoins engrangé plus de 360 millions au box-office). Bien que largement imparfait, le film était cependant excellent à plusieurs points de vue et prouvait encore une fois quel visionnaire était Aronofsky. Alors, forcément, quand on a entendu parler des premiers échos concernant son nouveau film, Mother !, on a tout de suite compris qu'il allait encore nous surprendre.

Jennifer Lawrence dans Passengers

Pensez-vous, un thriller teinté de drame et d'horreur par le mec responsable de Requiem for a dream, il y a franchement de quoi s'exciter. Encore plus quand on apprend que le couple qui recevra la visite d'invités inattendus est formé par Jennifer Lawrence et Javier Bardem, avec également Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Kristen Wiig et Domhnall Gleeson au casting. Et encore davantage quand on découvre avec nos yeux ébahis la splendide première affiche du film, chef-d'oeuvre de poésie morbide mettant en lumière une J-Law littéralement le coeur sur la main.

Donc, retenez bien : Mother !, le 18 octobre prochain. Par contre, il fallait bien une mauvaise nouvelle quelque part, nous sommes au regret qu'il s'agira du premier film du réalisateur qui ne bénéficiera pas d'une partition du grand Clint Mansell et ça, c'est triste. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le film sera pourri.