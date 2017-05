Le Roi Arthur est sans surprise un désastre en puissance au box-office dès sa sortie

Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur, de Guy Ritchie, avec Charlie Hunnam et Jude Law, démarre très mal.

Ce Sherlock Holmes 3 semble de moins en moins improbable pour Guy Ritchie. Après la comédie Des agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E. en 2015, le réalisateur britannique va semble t-il subir un échec encore plus sévère avec Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur (lire notre critique ici), qui a démarré de manière catastrophique au box-office américain.

Guy Ritchie et Charlie Hunnamn sur le tournage du Roi Arthur

Le blockbuster à 175 millions de dollars (auxquels il faut rajouter les frais marketing, à hauteur de la moitié du budget officiel) a ainsi encaissé 14,7 millions à sa sortie sur le territoire nord-américain, décrochant la troisième place derrière Les Gardiens de la galaxie Vol.2 (sorti la semaine précédente, il a largement passé la barre des 600 millions au box-office mondial) et la comédie Larguées, autre nouveauté avec Amy Schumer et Goldie Hawn (budget de 42 millions).

C'est loin du démarrage de Tarzan, autre tentative oubliable de la Warner de relancer une franchise avec une marque populaire, qui avait démarré avec une quarantaine de millions et terminé sa carrière aux alentours de 350 millions. Ce Roi Arthur aux allures de mannequin démarre même moins bien que Jack le chasseur de géants de Bryan Singer (27,2 millions), Jupiter Ascending des Wachowski (18,3) et Pan de Joe Wright (15,3), trois autres superproductions Warner restées comme de vilains échecs.

Le studio grince certainement des dents face à ce nouveau désastre annoncé, et doit s'interroger sur les esprits malades qui ont validé un budget aussi ridicule. A titre de comparaison, Wonder Woman est estimé à 100-120 millions.

Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur devrait donc logiquement gagner une place parmi les flops de 2017, les premiers chiffres à l'international n'étant pas glorieux, et ne laissant pas présager un miracle sur le territoire chinois.

C'est le point final d'une production qui a connu quelques remous, la date de sortie ayant été reculée plusieurs fois - juillet 2016, puis février 2017, puis mars, puis mai, le titre ayant changé en cours de route. A ce stade-là, difficile d'imaginer que la superproduction avec Charlie Hunnam et Jude Law fasse mieux que Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua, sorti en 2004, avec Clive Owen et Keira Knighley, qui a atteint les 203 millions de dollars de recettes (budget de 120 millions).

C'est un nouveau frein à la carrière très hollywoodienne de Guy Ritchie, qui a essuyé un petit échec avec Agents très spéciaux : avec un budget officiel de 75 millions de dollars et des envies évidentes de franchise, l'adaptation de la série des années 60 a à peine engrangé 110 millions dans le monde (et seulement 45 aux Etats-Unis). C'est sans surprise très loin des films Sherlock Holmes : les deux films ont cumulé entre 524 et 545 millions de dollars, pour des budgets compris entre 90 et 125 millions.

Mais puisque le réalisateur de Snatch et Rock'n Rolla est annoncé à la tête de l'adaptation d'Aladdin en film, dans le sillage des Cendrillon, La Belle et la bête et compagnie, il y a encore des raisons de trembler.

"Je peux garder la couronne ?"