C'est mal barré pour la suite de Power Rangers

On a tous beau parler à longueur de journée de passion, de cinéphilie et de projets de rêve, au final le cinéma ne tient qu'à une chose : le pognon. Et quand ça n'en rapporte pas assez, ça dégage.

Sorti chez nous il y a un peu plus d'un mois, on ne peut pas dire que Power Rangers ait vraiment réussi à convaincre. Il faut dire aussi que c'est compliqué cette année pour se démarquer, avec en moyenne un blockbuster qui sort par semaine, la concurrence n'a jamais été aussi âpre de mémoire récente et il fallait s'attendre à ce que certains restent sur le carreau.

Mais dans le cas de Power Rangers, le résultat est si décevant qu'il remettrait peut-être en cause l'avenir de la franchise. En effet, selon nos collègues de Darkhorizons, le film n'aurait à ce point pas convaincu le public que le studio Saban pourrait très bien décider de ne finalement pas produire la suite initialement prévue.

Evidemment, quand on dit qu'il n'a pas convaincu, on ne parle pas d'avis positifs ou négatifs sur le film, ça n'a aucune importance, mais on parle bien entendu de box-office. Doté d'un budget initial aux alentours de 100 millions de dollars, le film n'en aurait rapporté que 85 millions sur le sol américain et 50 millions à l'international, dont seulement 1,2 millions le jour de sa sortie en Chine (qui est, on le rappelle, le nouvel eldorado d'Hollywood). Et les prédictions annoncent qu'au final les recettes internationales devraient atteindre 60 millions de dollars, soit un total de recettes de 145 millions de dollars;

Un score beaucoup trop faible pour un film qui devait en rapporter entre le double et le triple pour rembourser son budget et ses frais de promotion. Un échec donc pour Saban et le distributeur Lionsgate qi ne retenteront probablement pas l'aventure. Et donc la fin du retour des Power Rangers. A moins que la sortie en vidéo n'inverse la tendance mais on y croit moyen quand même.